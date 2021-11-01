Саратовской «скорой помощи» исполнился 101 год

Сегодня, 1 ноября, саратовской скорой помощи исполняется 101 год. Региональный министр здравоохранения Олег Костин поздравил коллег с праздником.

Чиновник отметил ежедневный труд медиков и обозначил, что в эпоху пандемии работа врачей, фельдшеров и водителей особенно востребована. Министр напомнил, что именно скорые находятся на «передовой».

- Власть это видит, знает и ценит. При поддержке Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина и Губернатора Саратовской области Валерия Радаева серьезно обновлен автомобильный парк службы, сотрудникам увеличена заработная плата, есть возможность получить служебное жилье, предоставляются льготы для устройства детей в детские сады, обеспечен бесплатный проезд в городском электротранспорте, - рассказал Костин, уточнив, что сейчас также запустили пилотный проект по укомплектованию службы «скорой помощи». Так, выпускникам медколледжей, которые идут на работу в скорую, выплачивают подъемные средства.

Костин обозначил, что для ведомства вопросы создания комфортных условий для сотрудников скорой и повышения престижа работы являются принципиальными.

- Коллеги! Примите самые искренние и тёплые поздравления за беззаветную преданность профессии! Уверен, что вы и в дальнейшем будете беречь, приумножать традиции своих предшественников. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! - резюмировал министр.

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