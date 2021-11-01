Открылась охота на пушных зверей в Саратовской области

С последней субботы октября открылась охота на пушных зверей, об этом напоминает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

В этом году начало сезона добычи пушных животных выпало на 30 число. Чаще всего в Саратовской области охотятся на зайца-русака, лисицу, корсака и енотовидную собаку.

В этом году комитет охотничьего хозяйства начал выдачу разрешений с 12 октября. На традиционное открытие охоты 2500 человек получили разрешения. Выдача разрешений продлится в течение всего сезона охоты. Он завершится в конце января.

На зайца-русака норма добычи за день охоты составляет не более двух, за сезон не более 10, куницы лесную и каменной за сезон не более двух, также же ограничения распространяются на хоря лесного и норку.

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