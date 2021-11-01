В центре Саратова движение перекрыто на стуки

Сегодня, 1 ноября, в центре Саратова будет перекрыто движение транспорта, о чем сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Ведутся ремонтные работы на теплосети на ул. Радищева между улицами Советская и Соборной площадью сегодня будет с 10:00 закрыто движение троллейбусного маршрута № 2.

Коммунальщики обещают завершить работы к 16:00 завтра, 2 ноября. На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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