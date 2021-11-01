Саратов все еще не покинула хорошая погода

Сегодня, 1 ноября, в Саратове все еще продолжаются теплые и ясные дни, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +5 с утра до +13 в разгар дня. Небо ясное, только утром в городе туман. Дует слабый юго-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 5 – 6 м/с.

В целом по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер дует западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура колеблется от +10 до +15 градусов.

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