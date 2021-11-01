Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2021 7:02

В центре Саратова мужчина упал и умер на глазах прохожих

Начата проверка
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина умер на улице Мичурина

Мужчина умер на улице Мичурина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 30 октября на улице Мичурина, недалеко от пересечения с улице Радищева, в Саратове прохожие заметили лежавшего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть человека.

Была установлена личность погибшего — 50-летний житель областного центра. На голове мужчины обнаружена травма на виске справа. Очевидцы рассказали, что человеку стало плохо, он упал и ударился. Версия проверяется.

По итогам будет принято процессуальное решение.

Начата доследственная проверка

Начата доследственная проверка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.