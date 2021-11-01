В центре Саратова мужчина упал и умер на глазах прохожих

Мужчина умер на улице Мичурина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Днем 30 октября на улице Мичурина, недалеко от пересечения с улице Радищева, в Саратове прохожие заметили лежавшего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть человека.
Была установлена личность погибшего — 50-летний житель областного центра. На голове мужчины обнаружена травма на виске справа. Очевидцы рассказали, что человеку стало плохо, он упал и ударился. Версия проверяется.
По итогам будет принято процессуальное решение.
Начата доследственная проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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