В центре Саратова мужчина упал и умер на глазах прохожих

Мужчина умер на улице Мичурина Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 30 октября на улице Мичурина, недалеко от пересечения с улице Радищева, в Саратове прохожие заметили лежавшего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть человека.

Была установлена личность погибшего — 50-летний житель областного центра. На голове мужчины обнаружена травма на виске справа. Очевидцы рассказали, что человеку стало плохо, он упал и ударился. Версия проверяется.

По итогам будет принято процессуальное решение.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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