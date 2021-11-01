На трансформаторной подстанции в Ртищеве найден труп мужчины в шортах и футболке

Погибший был одет в шорты и футболку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ртищеве Саратовской области следователи устанавливают причины смерти человека на ттрансформаторной подстанции.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп нашли рабочие, которые приехали на подстанцию на улице Ильича вечером 29 октября.
По одежде — шорты и футболка — эксперт сделал вывод, что погибший человек был мужчиной. Он умер около трех месяцев назад. Генетическая экспертиза должна помочь установить личность, а судебно-медицинское исследование — причины смерти.
Предполагается, что погибшим может быть ушедший из дома 6 августа 41-летний житель Ртищева. Он был объявлен в розыск.
Тело было найдено на трансформаторной подстанции
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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