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Происшествия1 ноября 2021 5:26

На трансформаторной подстанции в Ртищеве найден труп мужчины в шортах и футболке

Следователи устанавливают причины смерти
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Погибший был одет в шорты и футболку

Погибший был одет в шорты и футболку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области следователи устанавливают причины смерти человека на ттрансформаторной подстанции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп нашли рабочие, которые приехали на подстанцию на улице Ильича вечером 29 октября.

По одежде — шорты и футболка — эксперт сделал вывод, что погибший человек был мужчиной. Он умер около трех месяцев назад. Генетическая экспертиза должна помочь установить личность, а судебно-медицинское исследование — причины смерти.

Предполагается, что погибшим может быть ушедший из дома 6 августа 41-летний житель Ртищева. Он был объявлен в розыск.

Тело было найдено на трансформаторной подстанции

Тело было найдено на трансформаторной подстанции

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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