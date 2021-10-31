В Энгельсском районе из-за заколотого мужчины задержан подозреваемый

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 31 октября, правоохранители сообщили о задержании жителя Энгельсского района Саратовской области, которого подозревают в убийстве мужчины ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел вечером, 29 октября в селе Широкополье. В частном доме на улице Степной было обнаружено тело 47-летнего хозяина жилища. Мужчину ударили ножом в грудь, от чего он умер.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в нем задержан ранее судимый 27-летний житель Энгельса. Сейчас его допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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