В Саратове отключили воду на шести улицах и в поселке

Сегодня, 31 октября, в Саратове отключили воду в Заводском районе, об этом предупреждает ООО «КВС».

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: Санаторный проезд, 5.На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Брянская от Санаторного проезда до поселка Князевка, Больничный проезд, 1й и 2й Акмолинские проезды, Акмолинская, Минская, а также поселок Князевка.

Восстановить подачу воду коммунальщики обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.