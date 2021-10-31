Под Вольском три человека пострадали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 31 октября, в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 13:10 на 167 километре автодороги «Сызрань-Саратов- Волгоград». Автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 21-летний парень, столкнулся с фурой Scania, которую вел 45-летний водитель.

В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира легковушки: 21-летняя девушка и 20-летний парень. Они доставлены в медицинское учреждение.

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