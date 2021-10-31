В Ленинском районе Саратова забили до смерти 36-летнего мужчину

СУ СК по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова был задержан подозреваемый в нанесении смертельных травм местному жителю, об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел днем 27 октября 2021. В квартире дома по улице Гвардейская было найдено тело 36-летнего мужчины с травмами на голове и теле.

Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель. Он задержан и отправлен на допрос. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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