В Ленинском районе Саратова забили до смерти 36-летнего мужчину

СУ СК по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова был задержан подозреваемый в нанесении смертельных травм местному жителю, об этом сообщает СУ СК по региону.
Инцидент произошел днем 27 октября 2021. В квартире дома по улице Гвардейская было найдено тело 36-летнего мужчины с травмами на голове и теле.
Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель. Он задержан и отправлен на допрос. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.