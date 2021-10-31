В Саратовской области еще 28 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 31 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие ступи от COVID-19 скончались 28 человек: 13 женщин и 15 мужчин в возрасте от 52 до лет. Всего умерли уже 3850 жителей региона.

Напомним, общее количество зараженных в Саратовской области составляет 101 399 человек, 575 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 89 933 человека, за сутки — 402.

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