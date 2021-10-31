В Татищевском районе пропала короткостриженая пенсионерка

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 31 октября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пенсионерки.

Пропала 71-летняя Татьяна Касаткина, проживающая в селе Ягодная поляна, Татищевского района Саратовской области. Ее ищут с 26 октября 2021 года.

Рост пропавшего составляет 155 сантиметров, она плотного телосложения, волосы короткие с проседью, а глаза голубые. В день исчезновения на ней были розовая куртка и белая шапка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32, инфорг: Анна (Savanna111). Штаб в 15.30. Координаты: 51.972889, 45.589783.

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