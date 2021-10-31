В Саратове отключили воду на трех улицах

Сегодня, 31 октября, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».
На время сварочных работ на городском водопроводе по адресу: Московское шоссе, 73, прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Московское шоссе, 53-77, Пионерская, Камышовая.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.