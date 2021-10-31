В Саратове отключили воду на трех улицах

Сегодня, 31 октября, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

На время сварочных работ на городском водопроводе по адресу: Московское шоссе, 73, прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Московское шоссе, 53-77, Пионерская, Камышовая.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.

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