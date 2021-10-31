Вячеслав Володин посетил Петровский район

Сегодня, 31 октября, Вячеслав Володин представил пятилетнюю программу по развитию завода «Молот» в Петровском районе Саратовской области. В планах повышение зарплат и увеличение объема заказов.

Спикер Госдумы не в первый раз встретился с сотрудниками Петровского электромеханического завода «Молот». В прошлый свой визит в сентябре он обсуждал с коллективом проблемные вопросы. В этот раз он рассказал о пятилетней программе развития завода, которая предусматривает увеличение объема заказов.

Будут производиться новые виды продукции. «Молот» должен стать единственным поставщиком ряда продукции на рынок Саратовской области. Коллективу планируется повысить зарплату. Об этом сообщается в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов».

Завод основан в 1938 году, является одним из важнейших предприятий Петровского района.

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