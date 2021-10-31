В Саратовской области зарегистрировано еще 575 случаев коронавируса

Сегодня, 31 октября, в Саратовской области обнаружено еще 575 случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 101 399 человек. Выздоровели с начала эпидемии 89 933 человека, за сутки — 402.

В Саратове прибавилось 270 пациентов, в Энгельсском районе — 69, в Балаковском, Балашовском подтверждено по 30, в Марксовском — 16, в Вольском обнаружено 15, в Ртищевском — 13, в Ершовском, Пугачевском — по 11 новых случаев, в Базарно-Карбулакском, Озинском, Хвалынском — по 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 9;

- 7-14 лет – 8;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 44;

- 30-39 лет – 98;

- 40-49 лет – 80;

- 50-59 лет – 117;

- старше 60 – 203.

С пневмонией поступили 110 человек, с признаками ОРВИ — 463, с бессимптомным течением — 2.

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