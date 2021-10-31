В Саратовской области зарегистрировано еще 575 случаев коронавируса

Сегодня, 31 октября, в Саратовской области обнаружено еще 575 случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 101 399 человек. Выздоровели с начала эпидемии 89 933 человека, за сутки — 402.
В Саратове прибавилось 270 пациентов, в Энгельсском районе — 69, в Балаковском, Балашовском подтверждено по 30, в Марксовском — 16, в Вольском обнаружено 15, в Ртищевском — 13, в Ершовском, Пугачевском — по 11 новых случаев, в Базарно-Карбулакском, Озинском, Хвалынском — по 10.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 9;
- 7-14 лет – 8;
- 15-19 лет – 16;
- 20-29 лет – 44;
- 30-39 лет – 98;
- 40-49 лет – 80;
- 50-59 лет – 117;
- старше 60 – 203.
С пневмонией поступили 110 человек, с признаками ОРВИ — 463, с бессимптомным течением — 2.
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