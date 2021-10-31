Погода будет хорошей

Сегодня, 31 октября, в Саратов вернулась теплая и ясная погода, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется от +4 с утра до +13 в разгар дня. Небо ясное. Дует легкий западный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с. Утром в городе туман.

В Саратовской области переменная облачность, без осадков. Ветер дует юго-западный, его скорость 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура колеблется от +10 до +15 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.