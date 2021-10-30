В Заводском районе Саратова три человека пострадали в ДТП с опрокидыванием

Авто слетело в кювет Фото: ГИБДД по Саратову

Сегодня, 30 октября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 16:10 на повороте на село Рыбушка столкнулись SsangYong под управлением 69-летнего водителя и «ВАЗ-21109», за рулем которой находился 37-летний мужчина. Отечественное авто опрокинулось в кювет.

Водителя, 70-летнюю пассажирку иномарки и управлявшего «ВАЗом» мужчину госпитализировали.

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