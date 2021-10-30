В Заводском районе Саратова три человека пострадали в ДТП с опрокидыванием

Авто слетело в кювет
Фото: ГИБДД по Саратову
Сегодня, 30 октября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
В 16:10 на повороте на село Рыбушка столкнулись SsangYong под управлением 69-летнего водителя и «ВАЗ-21109», за рулем которой находился 37-летний мужчина. Отечественное авто опрокинулось в кювет.
Водителя, 70-летнюю пассажирку иномарки и управлявшего «ВАЗом» мужчину госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.