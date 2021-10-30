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Происшествия30 октября 2021 15:53

В центре Саратова на Мичурина лежит труп мужчины

На месте работают правоохранители
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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На Мичурина умер саратовец

На Мичурина умер саратовец

Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 30 октября, в центре Саратова умер мужчина. На месте побывал корреспондент «Комсомолки».

Сейчас на Мичурина, неподалеку от пересечения с Радищева, лежит тело мужчины. На месте работают сотрудники полиции.

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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