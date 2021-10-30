В центре Саратова на Мичурина лежит труп мужчины

На Мичурина умер саратовец
Фото: Дарья Васенина
Сегодня, 30 октября, в центре Саратова умер мужчина. На месте побывал корреспондент «Комсомолки».
Сейчас на Мичурина, неподалеку от пересечения с Радищева, лежит тело мужчины. На месте работают сотрудники полиции.
Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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