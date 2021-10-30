В Балаковском районе горела зерносушилка с семечками

Вчера, 29 октября, вечером в Балаковском районе Саратовской области горела зерносушилка. Подробностями поделились в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал об огне в поселке Ново-Николаевск поступил в 21:07. Зерносушилка и семечки горели на Первомайской. На тушение отправили три расчета.

Площадь пожара оценили в 20 квадратных метров. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

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