Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 550 человек

За прошедшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 550 человек. Всего на 30 октября инфекцией заболели 100 824 саратовца.

С начала пандемии выписались 89 531 человек, за сутки – 388, уточняют в оперштабе.

В Саратове нашли 265 новых случаев, в Энгельсском районе – 68, а в Балаковском – 28.

Среди заразившихся 17 детей до шести лет, 18 – от семи до 14-ти, 28 подростков 15-19-ти и 147 человек старше 60-ти лет.

С пневмонией поступили 160 человек. Бессимптомно переносят COVID-19 четверо саратовцев.

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