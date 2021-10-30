В Волжском районе во время прогулки внезапно умерла четырехмесячная девочка

Следователь осмотрел место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Волжского района Саратова начали проверку после смерти четырехмесячной девочки. ЧП произошло вчера, 29 октября.

По предварительным данным, отец ребенка гулял с коляской, где лежала дочка, во дворе частного дома. Внезапно девочка перестала подавать признаки жизни. Приехавшие медики скорой констатировали смерть.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело. Признаков насильственной смерти пока не нашли.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти девочки. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении СК.

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