В поселке под Энгельсом найдено тело мужчины с ранами на груди

В поселке Широкополье Энгельсского района Саратовской области начала проверка обстоятельств смерти 47-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело его было найдено вечером 29 октября в частном доме на улице Степная.
Судебно-медицинский эксперт обнаружил на груди погибшего две раны. Ведется розыск возможного подозреваемого.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.