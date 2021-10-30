В поселке под Энгельсом найдено тело мужчины с ранами на груди

В поселке Широкополье Энгельсского района Саратовской области начала проверка обстоятельств смерти 47-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело его было найдено вечером 29 октября в частном доме на улице Степная.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на груди погибшего две раны. Ведется розыск возможного подозреваемого.

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