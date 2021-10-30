В доме на Гвардейской в Саратове найден труп

Тело мужчины было найдено в доме на Гвардейской Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 27 октября в доме на улице Гвардейская в Саратове был найден труп 36-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на голове и теле погибшего имелись травмы.

Установлено, что тупая травма груди стала причиной смерти. Было возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.

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