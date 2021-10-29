В Аткарском районе три человека погибли в ДТП

Фото: ГУ ГИБДД Саратовской области

Сегодня, 29 октября, в Аткарском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека и пострадал пятилетний ребенок. Прокуратура начала проверку.

Авария случилась на 199 км автодороги Тамбов-Саратов. «Хендай Акцент» столкнулся с Лада «Ларгус» с прицепом.

49-летний водитель иномарки и 35-летний водитель с 29-летней пассажиркой Лада «Ларгус» скончались на месте. Пятилетняя девочка, которая находилась в салоне отечественного автомобиля в детском кресле, в сознании доставлена в саратовскую больницу.

На место происшествия выезжал Аткарский межрайонный прокурор С.В. Шип и помощник межрайонного прокурора Д.К. Сорокин. Проводится прокурорская проверка.

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