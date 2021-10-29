В Саратовской области будет ограничена работа ЗАГСов, почты и ПФР

Завтра, 30 октября, в Саратовской области будет ограничена работа муниципальных учреждений, об этом информирует министерство информации и печати области.

С 1 по 6 ноября МФЦ обеспечивают только регистрацию и подтверждение учетной записи на Госуслугах, а также участие в переписи населения. 31 октября, 7 ноября в центрах «Мои документы» – выходные дни.

С 27 октября по 7 ноября в ЗАГСах региона объявлены индивидуальные рабочие дни, а 30 октября и 6 ноября – единые рабочие дни. Отделения ЗАГС также продолжат прием граждан в другие нерабочие дни, если уже была подана заявка на регистрацию.

В эти дни отделения Почты России работают в обычном режиме кроме 3, 4 и 5 ноября. 3 ноября, почтовые офисы закроются на час раньше, 4 ноября все почтовые отделения не работают, а 5 ноября они предоставляют услуги по графику субботы.

В региональном отделении Пенсионного фонда прием граждан ведется с 1 по 3 ноября. 3 ноября, время работы клиентских служб будет сокращено на один час. С 4 по 7 ноября клиентские службы Пенсионного фонда не работают.

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