Сегодня, 29 октября, были определены кандидаты на должность главы Перелюбского района Саратовской области, об этом сообщает министерство по делам территориальных образований региона.

Прошел конкурс на отбор кандидатур на должность главы Перелюбского района. В заседании комиссии приняли участие депутаты районного Собрания Николай Азарнов, Тамара Горбачёва, Сергей Миронов, Тостанбек Туктаров, а также Сергей Зюзин и Ирина Муругова, которых назначил Валерий Радаев.

Заявку на конкурс подавали три кандидата, победителями стали Николай Савельев и Андрей Артюшенко. Их кандидатуры рассмотрят на районном Собрании. Один из них будет избран на должность главы района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.