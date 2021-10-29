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Политика29 октября 2021 14:57

Определены кандидаты на должность главы Перелюбского района

Наталия Калинина
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Сегодня, 29 октября, были определены кандидаты на должность главы Перелюбского района Саратовской области, об этом сообщает министерство по делам территориальных образований региона.

Прошел конкурс на отбор кандидатур на должность главы Перелюбского района. В заседании комиссии приняли участие депутаты районного Собрания Николай Азарнов, Тамара Горбачёва, Сергей Миронов, Тостанбек Туктаров, а также Сергей Зюзин и Ирина Муругова, которых назначил Валерий Радаев.

Заявку на конкурс подавали три кандидата, победителями стали Николай Савельев и Андрей Артюшенко. Их кандидатуры рассмотрят на районном Собрании. Один из них будет избран на должность главы района.

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