Жителей Саратова ждут на ярмарках выходного дня

Завтра, 30 октября, в Саратове вновь пройдут ярмарки выходного дня. Об этом напомнили в региональном минсельхозе.
Торговать будут на сельхозрынке в поселке Юбилейный, на пересечении Пензенской и Томской в Заводском районе и в Елшанке по адресу Московское шоссе, 61.
Ярмарки будут открыты с 8 утра до 4 часов дня.
Помимо прочего, на Театральной площади в воскресенье, 31 октября, с 8 утра будут продавать овощи и фрукты.
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