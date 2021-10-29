Жителей Саратова ждут на ярмарках выходного дня

Завтра, 30 октября, в Саратове вновь пройдут ярмарки выходного дня. Об этом напомнили в региональном минсельхозе.

Торговать будут на сельхозрынке в поселке Юбилейный, на пересечении Пензенской и Томской в Заводском районе и в Елшанке по адресу Московское шоссе, 61.

Ярмарки будут открыты с 8 утра до 4 часов дня.

Помимо прочего, на Театральной площади в воскресенье, 31 октября, с 8 утра будут продавать овощи и фрукты.

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