В выходные в Саратовской области будет сухо и тепло

Специалист регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде на предстоящие выходные в Саратовской области. Будет сухо и тепло.

В связи с прохождением антициклона, объяснила синоптик, выходные пройдут без осадков, а температура воздуха на пару градусов превысит климатическую норму. Уже сегодня в регион начали поступать теплые западные и юго-западные воздушные массы.

Этой ночью будет от нуля до +5, в пониженных местах – от 1 до 3 градусов ниже нуля. Завтра днем обещают до 7-12, в последующие дни – от 9 до 15. На севере прохладнее.

Ветер западный, юго-западный – от 3 до 8 метров в секунду, завтра в северных, соседствующих с Пензенской и Самарской областями районах возможны порывы до 11-13 м/с.

В центре Саратова ночью от 2 до 5 градусов тепла, на окраинах, в Энгельсе и у аэропорта «Гагарин» – около нуля. Завтра днем обещают от 9 до 11, в воскресенье – от 10 до 13, понедельник – 13-14 градусов тепла.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.