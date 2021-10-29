В Саратове с 1 мая повысят стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Сегодня, 29 октября, на заседании саратовской гордумы было утверждено решение повысить стоимость проезда на городском электротранспорте. Новые тарифы вступят в силу на с 1 мая.

Согласно новому проекту с 1 мая 2022 года предлагается увеличить стоимость проезда в саратовских трамваях и троллейбусах до 25 рублей за одну поездку при безналичном расчете и до 29 рублей при расчете наличными.

Было также заявлено, что перевозчики планируют повысить тариф на проезды в автобусах и маршрутках. 12 из 24 перевозчиков заговорили о планах на увеличение стоимости проезда – это 38 из 87 маршрутов.

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