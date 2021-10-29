В Саратовской области еще 30 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 29 октября, оперштаб представил последние данные по смертности от коронавиурса в Саратовской области.

За прошедшие стуки в регионе скончались еще 30 человек: 16 женщин и 14 мужчин в возрасте от 54 до 96 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 3 797 человек.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 100 274 человека, 533 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 89 143 человека, за сутки — 387.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.