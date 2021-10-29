В центре Саратова сбита женщина на переходе

ДТП в Волжском районе

Вчера, 28 октября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП: пострадал пешеход.

В 20:35 поступило сообщение о том, что напротив дома №34 по улице Радищева 46-летний водитель автомобиля «Лада Веста», нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 32-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая с травмами доставлена в лечебное учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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