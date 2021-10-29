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Происшествия29 октября 2021 10:06

В Саратове произошло массовое отключение света

Наталия Калинина
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Со вчерашнего дня, 28 октября, жители Ленинского района Саратова стали жаловаться на отключение электроэнергии. Жители областного центра массово жалуются на отключения электроэнергии.

Подобные проблемы замечены в районе 6-го квартала, на улицах Чемодурова и Тархова. Свет отключают вечером в промежутке с 20:00 до полуночи.

Как сообщает министерство промышленности и энергетики области, сегодня ночью в Ленинском районе Саратова произошла авария на электрических сетях. В связи с этим электроснабжение части абонентов было временно ограничено. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме.

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