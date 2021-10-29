Вчера, 28 октября, в Саратове загорелся автомобиль ВАЗ, о чем сообщают в ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в 19:07. Горел автомобиль, припаркованный в Заводском районе. На открытой площадке на 5 Нагорном проезде загорелась «четверка». О причинах инцидента не сообщается.

На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

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