Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для сохранения завода Техстекло

Вячеслав Володин на "Техстекло"

Сегодня, 29 октября, Вячеслав Володин посетил Саратовский институт стекла, встретился с работниками и представителями профсоюза.

Спикер Госдумы осмотрел производственные цеха. Сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Задолженность перед кредиторами превышает 1 миллиард 453 миллиона рублей.

- Нам необходимо институт стекла сохранить. Давайте создадим рабочую группу с участием инвесторов и кредиторов, чтобы выйти на мировое соглашение. Как мне известно, кредиторы рассматривают такое решение, – сказал Вячеслав Володин.

«Техстекло» является одним из ведущих центров по разработкам и производству флоат-стекла. Продукция предприятия востребована.

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