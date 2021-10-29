В Заводском районе Саратова сожгли голубятню

Сегодня, 29 октября, в Заводском районе Саратова пожар повредил голубятню и другие постройки, о чем сообщает ГУ МЧС региона.
Сообщение о возгорании поступило в 1:15. На проспекте Энтузиастов горели три бесхозных гаража и голубятня на крыше. Площадь пожара составила 77 квадратных метра.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжали два экипажа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.