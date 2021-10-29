В Заводском районе Саратова сожгли голубятню

Сегодня, 29 октября, в Заводском районе Саратова пожар повредил голубятню и другие постройки, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 1:15. На проспекте Энтузиастов горели три бесхозных гаража и голубятня на крыше. Площадь пожара составила 77 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжали два экипажа.

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