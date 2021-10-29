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Происшествия29 октября 2021 9:19

Пенсионер из Энгельса устроил аварию, в которой пострадал 20-летний парень

Наталия Калинина
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Авария в Энгельсе

Авария в Энгельсе

Вчера, 28 октября, в Энгельсе произошла авария, в которой пострадал молодой человек, об этом информирует ГУ ГИБДД РФ по Саратовской области.

О столкновении сообщили в 17:00. Около дома № 10 по улице Краснознаменная. 76-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при совершении разворота врезался в Nissan Note, за рулем которого был 20-летний парень.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

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