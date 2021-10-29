Пенсионер из Энгельса устроил аварию, в которой пострадал 20-летний парень

Авария в Энгельсе

Вчера, 28 октября, в Энгельсе произошла авария, в которой пострадал молодой человек, об этом информирует ГУ ГИБДД РФ по Саратовской области.

О столкновении сообщили в 17:00. Около дома № 10 по улице Краснознаменная. 76-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при совершении разворота врезался в Nissan Note, за рулем которого был 20-летний парень.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.