В Вольске заведующая детским садом присвоила более 819 тысяч

В Вольске расследуется уголовное дело в отношении заведующей детским садом. Ее обвиняют в присвоении денежных средств в крупном размере.

По данным следствия, с января 2019 года по 10 августа 2021 года заведующая детским садом в Вольске, используя свое служебное положение, оформила фиктивные дополнительные соглашения по совмещению должностей к трудовым договорам 13 своих подчиненных. Обязанности, указанные в этих соглашениях, работники на самом деле не выполняли, а начисленную премию передавали заведующей лично. Таким образом злоумышленнице удалось похитить 819 756 рублей. Деньги были потрачены.

Нарушения выявлены сотрудниками ОЭБиПК МВД России «Вольский» Саратовской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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