В Саратовской области еще 533 человека заразились коронавирусом

Сегодня, 29 октября, в Саратовской области зарегистрировано 533 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 100 274 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 89 143 человека, за сутки — 387.

В Саратове — 264 случая, в Энгельсском районе — 64, в Балаковском поступили 30 человек, в Балашовском — 29, в Марксовском прибавились 15 пациентов, Вольском — 11, в Ртищевском — 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 13;

- 7-14 лет – 10;

- 15-19 лет – 24;

- 20-29 лет – 48;

- 30-39 лет – 103;

- 40-49 лет – 84;

- 50-59 лет – 95;

- старше 60 – 156.

С пневмонией поступили 155, с признаками ОРВИ — 378.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.