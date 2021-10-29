Сегодня, 29 октября, спикер Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Об этом сообщили его сторонники в своём Telegram-канале.

Депутат планирует встретиться с местными жителями и посетить некоторые объекты. Подробности визита станут известны позднее.

Напомним, ранее Володин делился недельным планом работы в регионе. Политик собирается заняться банкротством Саратовского института стекла, посетить Татищевский район и Петровск, проконтролировать сдачу новой инфекционной больницы в Саратове, обсудить с мэром облцентра Михаилом Исаевым расселение аварийного жилья и продление набережной, а также многими другими вопросами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.