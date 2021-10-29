Четыре улицы Саратова остались без воды

Сегодня, 29 октября, в Заводском районе Саратова проходит очередное отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу 5-й Крекингский пр., 9/19. В связи с этим прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: 5-й Крекингский проезд от Тульской до Прудной; 6-й Крекингский проезд; 8-й Крекингский проезд; Тульская, 10, 10а, 14.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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