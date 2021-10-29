В Саратове три человека пострадали при столкновении Mazda с трактором

Авария с участием трактора

Вчера вечером, 28 октября, в Саратове Mazda столкнулась с трактором, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

По предварительным данным, авария произошла по адресу Московское шоссе, 37а. Столкнулись Mazda, за рулем которой находился 43-летний мужчина и трактор.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель иномарки, его 41-летняя пассажирка и 16-летний пассажир.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.