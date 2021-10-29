В Саратове будет прохладная и безветренная погода

Сегодня, 29 октября, в Саратове установится прохладная и безветренная погода, об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе +8 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Жует северный ветер, отдельные порывы которого достигают 9 м/м.

В Саратовской области облачно с прояснениями, местами идет небольшой дождь. Ветер дует северный, со скоростью 5-10 м/с, местами порывы доходят до 13 м/с. Температура колеблется от +5 до +10 градусов.

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