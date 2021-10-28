В Саратове отключили воду почти на сутки на двух улицах

Сегодня, 28 октября, в Саратове отключили воду в Ленинском районе, о чем сообщает ООО «КВС».
Авария произошла по адресу Московское шоссе, 75. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: Московское шоссе, 53 - 77; Пионерская.
Завершить работы планируется только к 18:00 завтра, 29 октября.
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