В Новоузенске за убийство местного жителя задержан 19-летний парень

Расследование продолжается

В Новоузенске по подозрению в убийстве 38-летнего местного жителя задержан 19-летний парень, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 23 октября. Около многоквартирного жилого дома № 16 во 2-м Микрорайоне прохожие нашли избитого мужчину без сознания. Они вызвали скорую. Медики успели доставить пострадавшего в больницу, но там 25 октября он скончался. Причиной его смерти стала травма головы.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 19-летний юноша. Сейчас его допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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