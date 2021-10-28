В Балакове вандалы сломали светофор

Пострадавший светофор

Сегодня, 28 октября, в Балакове вандалы разрушили опору светофора, об этом сообщает администрация города.

Во время объезда территории сотрудники "Комбината благоустройства" обнаружили разрушенный столб на улице Вокзальная, он находится у моста при повороте на село Ивановка. Уже сегодня вечером балаковские власти обещают приступить к ремонту. Установят новую опору, затем на ней разместят светофор и дорожные знаки.

При взаимодействии с ГИБДД планируется выяснить все обстоятельства произошедшего и уточнить причину разрушения. Нарушителей ищут.

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