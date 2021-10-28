Сегодня, 28 октября, В Заводском районе Саратова женщина упала с 9 этажа. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел на по адресу Барнаульская, 34. 48-летняя женщина упала с высоты 9 этажа.

Прибывшие на место медики центра медицины катастроф доставили ее в больницу в тяжёлом состоянии.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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