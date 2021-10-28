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Происшествия28 октября 2021 15:57

На сбившего двух человек насмерть водителя завели уголовное дело

Молодой человек был пьян и без прав
Наталия Калинина
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ДТП унесло жизни двух человек

ДТП унесло жизни двух человек

Сегодня, 28 октября, в ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что на водителя, сбившего двух человек в Заводском районе Саратова завели уголовное дело.

Инцидент произошел вечером, 26 октября. 23-летний молодой человек на автомобиле Volkswagen Polo сбил двух пешеходов на переходе, на улице Чернышевского. Затем злоумышленник скрылся. Однако вскоре его задержали.

По версии следствия, на момент совершения ДТП подозреваемый был пьян и ехал без прав. Теперь задержанному грозит до 15 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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