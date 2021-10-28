Перекрывших дорогу в Саратове молодых людей привлекли к ответственности

Громкое празднование на Соколовой

Сегодня, 28 октября, ГУ МВД Саратовской области сообщило о том, что перекрывшие ночью, 24 октября, молодые люди были привлечены к ответственности.

Инцидент произошел ночью на улице Соколовая. Молодые люди перекрыли дорогу и мешали проезду автотранспорта, один из них запускал фейерверки.

Вскоре участников установили и доставили в т отдел полиции. Там молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет пояснили, что отмечали день рождения. Во время празднования один из них позвал всех на улицу, где сделал своей девушке предложение руки и сердца. Решив отметить событие, несколько участников компании перекрыли проезжую часть, создав помеху для других автомобилистов, а также использовали пиротехнику.

В отношении 20-летнего гражданина, запустившего фейерверк, был составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя. Он направлен в мировой суд Кировского района Саратова.

На 23-летнего зачинщика составлен административный материал о нарушении ПДД пешеходом. Максимальное наказание по нему составляет 1,5 тысячи рублей.

Также сотрудники привлекли к административной ответственности трех водителей. Их автомобили помещены на специализированную автостоянку.

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