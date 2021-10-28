Под Марксом нашли труп мужчины из Волгоградской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 28 октября, в селе Звонарёвка Марксовского района Саратовской области было обнаружено тело жителя соседней области. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, утром, в хозяйственной постройке на территории одного из частных домов было обнаружено тело мужчины. Позже его личность была установлена. Им оказался 50-летний житель Волгоградской области.

Сейчас проводится установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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