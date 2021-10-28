Россия отмечает День бабушек и дедушек

Сегодня, 28 октября, в России празднуется День бабушек и дедушек. Для пожилых проходят праздничные программы и акции в учреждениях социальной защиты.

В Саратовском доме-интернате прошел творческий конкурс «Бабушка года». Программу открыла «Бабушкина визитка», участницы рассказали о себе и ответили на ряд веселых вопросов, а далее они смогли проявить себя в «Кулинарном поединке».

В этот же день в центре социального обслуживания Романовского района прошел праздничный мастер-класс по изготовлению цветочных композиций. Ребята, посещающие центр, учились делать сувениры своими руками.Работая над поделкой, школьники делились историями о своих бабушках и дедушках.

В министерстве труда и соцзащиты области напоминают, что в период распространения коронавирусной инфекции важно соблюдать самоизоляцию для пожилых.

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